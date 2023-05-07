Haberler Basketbol Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Çağdaş Bodrumspor Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde Depomaxx Haremspor'u 101-84 mağlup etti. Bodrum ekibi bu sonuçla bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 16:21
Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde Depomaxx Haremspor'u 101-84 yenen Çağdaş Bodrumspor, bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Bodrum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 13-22 geride geçen Çağdaş Bodrumspor, devreyi 49-37 önde tamamladı.

Mücadelenin üçüncü periyodunu da 77-64 önde bitiren Çağdaş Bodrumspor, karşılaşmadan 101-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bodrum ekibi, ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Müsabakanın ardından Çağdaş Bodrumspor taraftarları, yöneticileri ve sporcular büyük sevinç yaşadı.

DİĞER
Özcan Deniz’in güzel eşi Samar Dadgar aşka geldi: Kocam da kocam!
Okan Buruk kararını verdi! Başakşehir maçında yedekler
Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor
Cimbom Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan Konya’yı düşürdü
Basketbolda küme düşen ilk takım belli oldu!
15 Mayıs'ta okullar tatil mi, öğretmenler izinli mi?
Doğalgaz hangi tarihler arasında ücretsiz?
EYT'lilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi 16:20
TFF'den yabancı kuralı açıklaması! TFF'den yabancı kuralı açıklaması! 15:33
Juventus Atalanta engelini rahat geçti! Juventus Atalanta engelini rahat geçti! 15:32
Ümraniyespor 'Umut' dağıttı! Ümraniyespor 'Umut' dağıttı! 15:32
Konyaspor-Kayserispor | CANLI Konyaspor-Kayserispor | CANLI 15:09
F.Bahçe'den hakem açıklaması! F.Bahçe'den hakem açıklaması! 14:53
Daha Eski
Aslan'a golcü transferinde zorlu rakipler! Aslan'a golcü transferinde zorlu rakipler! 14:48
Giresunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Giresunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 14:39
TFF'den 100. yıla özel hamle! Şampiyonluk kupaları... TFF'den 100. yıla özel hamle! Şampiyonluk kupaları... 14:06
Galatasaray - Başakşehir maçı detayları! Galatasaray - Başakşehir maçı detayları! 14:03
F.Bahçe'de flaş Sörloth gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Sörloth gelişmesi! 13:46
Trabzonspor - Ankaragücü maçı detayları! Trabzonspor - Ankaragücü maçı detayları! 13:20