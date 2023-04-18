Fenerbahçe Alagöz Holding 84-60 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 84-60 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Stewart ve McBride ile üst üste üç sayılık isabetler bulan Fenerbahçe Alagöz Holding, 8. dakikada skoru 18-11'e getirdi ve ilk periyodu 22-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili giren konuk ekip, özellikle boyalı alanda McCovan ile rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar, 14. dakikada Büşra Akbaş'ın boyalı alanın gerisinden bulduğu basketle öne geçti: 28-29. Kalan bölümde McBride ile etkili olan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 45-42 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan sarı-lacivertliler, Stewart ve Alperi Onar'ın üç sayılık basketleriyle farkı açarken, 26. dakikada çift haneye çıkardı: 59-49. McBride'ın etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Alagöz Holding, final periyoduna 67-52 galip durumda girdi.

Son çeyrekte skor avantajını koruyan sarı-lacivertliler, parkeden 84-60 galip ayrıldı.

Eşleşmenin ikinci maçı, 20 Nisan Perşembe günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

AVRUPA KUPASI SALONA GETİRİLDİ

Fenerbahçe Alagöz Holding, kadın basketbolunda Avrupa'nın en önemli kupasını salona getirdi.

FIBA Avrupa Ligi finalinde hafta sonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertliler, parkeye kupayla çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, kupanın ardından ilk defa parkeye çıkan takımlarına uzun süre tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.