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Galatasaray Çağdaş Faktoring Melikgazi Kayseri Basketbol: 80-61 (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi Galatasaray Çağdaş Faktoring 80-61'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 20:52
Galatasaray Çağdaş Faktoring Melikgazi Kayseri Basketbol: 80-61 (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 80-61 yendi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring bu sonuçla ligde 19. galibiyetini elde ederken, Melikgazi Kayseri Basketbol ise 19. kez mağlup oldu.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Uğur Özen, Burak Aktaş

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 6, Prints 5, Büşra Akbaş 13, Stevens 10, McCovan 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Meltem Yıldızhan 15, Tuğçe Canıtez 5, Jurjane 4, Devran Tanaçan, Merve Uygül, Miray Balotu

Melikgazi Kayseri Basketbol: Landrum 10, Şuğranur Hatice Sönmez 15, Modiri 9, Feray Dalkılıç 5, Weaver 18, Mısra Albayrak, Nisa Yalçın 4, Eylül Minez

1. Periyot: 28-18

Devre: 47-36

3. Periyot: 72-46

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