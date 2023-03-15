Haberler Basketbol AEK 92-78 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU - ÖZET)

AEK 92-78 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki beşinci maçında temsilcimiz Galatasaray Nef deplasmanda Yunanistan ekibi AEK'ya 92-78 mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 22:54
AEK 92-78 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK'ya 92-78 yenildi.

Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 31-29 önde geçen sarı-kırmızılı ekip devreyi de 46-45 önde tamamladı.

Üçüncü çeyreği 63-61 önde tamamlayan Yunan ekibi, maçtan da 92-78 galip geldi ve çeyrek finale çıktı.

Grupta geride kalan 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Unicaja ve AEK'nin ardından 3. sırada yer alıyor.

İlk maçında Unicaja'ya deplasmanda mağlup olan Yunanistan temsilcisi, ardından çıktığı 4 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Galatasaray Nef ile AEK arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Yunan ekibi 81-71 kazanmıştı.

Son 16 turu maçları 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, çeyrek finale kalacak.

DİĞER
Son dakika haberleri: Avrupa kupalarında tarihe geçti! Gift Orban Başakşehir karşısında 3 dakikada şoku yaşattı: Futbol dünyasını peşine taktı...
4 milyon dolara aldığı lüks villaya bakın! Seda Sayan zevkle döşenmiş evinin her detayını paylaştı! İşte Çağlar Ökten ile aşk yuvası...
Maç öncesi ortalık savaş alanına döndü!
Flaş transfer iddiası! Icardi olmazsa B planı hazır
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bursaspor evinde mağlup!
Patrick Comninos'dan TBF'ye ziyaret!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (15 MART)
TOGG uzun, kısa menzil kaç dakikada şarj olur?
Ramazan Bayramı ne zaman 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'a AEK engeli! Cimbom'a AEK engeli! 22:54
Bursaspor evinde mağlup! Bursaspor evinde mağlup! 22:51
Enes Ünal'a Getafe'de büyük onur! Enes Ünal'a Getafe'de büyük onur! 22:46
"Bizi destekleyen herkesten özür diliyorum" "Bizi destekleyen herkesten özür diliyorum" 22:36
Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmaları | CANLI Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmaları | CANLI 22:08
Başakşehir Avrupa'ya veda etti! Başakşehir Avrupa'ya veda etti! 21:52
Daha Eski
Vakıfbank set vermedi! Vakıfbank set vermedi! 21:41
Maç öncesi ortalık savaş alanına döndü! Maç öncesi ortalık savaş alanına döndü! 19:55
Emre Belözoğlu: Önemli bir takımla oynayacağız Emre Belözoğlu: Önemli bir takımla oynayacağız 19:24
Beşiktaş Yurtbay Seramik yarı finalde! Beşiktaş Yurtbay Seramik yarı finalde! 19:02
İbrahimovic'e milli takımdan sürpriz davet! İbrahimovic'e milli takımdan sürpriz davet! 18:58
Zaniolo formasını bağışladı! Zaniolo formasını bağışladı! 18:32