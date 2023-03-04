Fenerbahçe Alagöz Holding Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 110-56 yendi.
Melikgazi Kayseri Basketbol: 56 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 110
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı, Almina Kocabaş
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 9, Sevgi Tonguç 4, Mısra Albayrak 8, Landrum 13, Eylül Minez 4, Burcu Yağan 6, Nisa Yalçın 8, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Feray Dalkılıç, Zeynep Öykü Kalbisağde
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sabally 28, Iagupova 9, Vandersloot 14, Olcay Turgut Çakır 8, Stokes 9, Alperi Onar 20, Merve Aydın 6, Elif İstanbulluoğlu 2, Manolya Kurtulmuş 4, İdil Saçalır 4, Selin Rachel Gül 4, Doğa Adıcan 2
1. Periyot: 11-31
Devre: 28-56
3. Periyot: 39-79