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Galatasaray - Cadi La Seu: 75-65 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar Çeyrek Final rövanş maçında Cadi La Seu’yu 75-65 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetin ardından yarı finale yükselmeyi başardı. İşte haberin detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 22:07
Galatasaray - Cadi La Seu: 75-65 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar Çeyrek Final rövanş maçında Cadi La Seu'yu 75-65 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetin ardından yarı finale yükseldi.

İŞTE MAÇIN DETAYLARI

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Vladimir Jevtovic, Stylianos Simeonidis, Alakbar Hasanov

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Pelin Bilgiç 4, Tuğçe Canıtez 3, Jurjane 13, Pulvere 5, Meltem Yıldızhan 2, Işıl Alben 7, McCowan 20, Nacickaite 4, Prince 5, Stevens 12

Kangoeroes Mechelen: Bahi 12, Kovacevic 12, Ramette 1, Soler 6, Watts 10, Brotons 2, Raventos 8, Strautmane, Tunstull 14

1'inci periyot: 21-12

Devre: 40-27

3'üncü periyot: 55-47



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