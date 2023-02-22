Nilay unutulmadı

Depremde Malatya'da hayatını kaybeden Çankaya Üniversitesi'nin oyuncusu Nilay Aydoğan unutulmadı. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun kalan bölümü, milli basketbolcunun ismiyle oynanacak. Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla bu kararın alındığı bildirildi. Federasyon, babaannesini için gitti. Öte yandan Hatay BŞB'nin de ligden çekildiği açıklandı.
DepremdeMalatya'da hayatını kaybeden Çankaya Üniversitesi'nin oyuncusu Nilay Aydoğan unutulmadı. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun kalan bölümü, milli basketbolcunun ismiyle oynanacak. Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla bu kararın alındığı bildirildi. Federasyon, babaannesini için gitti. Öte yandan Hatay BŞB'nin de ligden çekildiği açıklandı.