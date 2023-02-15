Bursa’dan siyah forma

Frutti Extra Bursaspor, Eurocup'ta sezonun geri kalanında siyah forma kullanacağını duyurdu. Yeşil-beyazlılar, "Eurocup yönetimi ile yaptığı görüşmeler ve alınan izinler neticesinde sezonun geri kalanındaki maçlarımızda siyah formamızla parkede olacağız" ifadeleri kullanıldı.
Frutti Extra Bursaspor, Eurocup'ta sezonun geri kalanında siyah forma kullanacağını duyurdu. Yeşil-beyazlılar, "Eurocup yönetimi ile yaptığı görüşmeler ve alınan izinler neticesinde sezonun geri kalanındaki maçlarımızda siyah formamızla parkede olacağız" ifadeleri kullanıldı.