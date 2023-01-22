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Kartal geri döndü

Konyaspor'u deplasmanda 77-60 deviren siyah-beyazlılar, ligdeki kötü gidişi durdurdu...Jordan Usher 19 sayıyla en skorer isim oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 06:50
Kartal geri döndü
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında kendine geldi. Siyah-beyazlılar, 18-0'lık seriyle başladığı ilk çeyreği 18-8 önde tamamladı. Devreyi 31- 14'lük üstünlükle kapatan Kara Kartal, final periyoduna ise 57-43'le girdi. Karşılaşmanın son çeyreğinde de hata yapmayan siyah-beyazlılar, 77-60'lık zaferle kötü gidişi durdurdu. Ligdeki 4. galibiyetine imza atan Beşiktaş'ta Jordan Usher 19, Parker Jackson-Cart ise 15 sayıyla katkı verdi. Dün alınan diğer sonuçlar: Manisa- Karşıyaka: 80-76, Darüşşafaka-Türk Telekom Spor: 79-97.
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