Kartal geri döndü

TürkiyeSigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında kendine geldi. Siyah-beyazlılar, 18-0'lık seriyle başladığı ilk çeyreği 18-8 önde tamamladı. Devreyi 31- 14'lük üstünlükle kapatan Kara Kartal, final periyoduna ise 57-43'le girdi. Karşılaşmanın son çeyreğinde de hata yapmayan siyah-beyazlılar, 77-60'lık zaferle kötü gidişi durdurdu. Ligdeki 4. galibiyetine imza atan Beşiktaş'ta Jordan Usher 19, Parker Jackson-Cart ise 15 sayıyla katkı verdi. Dün alınan diğer sonuçlar: Manisa- Karşıyaka: 80-76, Darüşşafaka-Türk Telekom Spor: 79-97.