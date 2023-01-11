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Türk gecesi! 14 takım mücadele edecek

Anadolu Efes’in 22.30’da Valencia’ya konuk olacağı gecede, kadınlar ve erkeklerde Türk takımları 14 karşılaşmaya çıkacak

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Türk gecesi! 14 takım mücadele edecek

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden basketbol ve voleybol takımlarımız bugün Türk gecesi yaşatacak. THY Avrupa Ligi'ndeki iki ekibimizden biri olan Anadolu Efes, saat 22.30'da Valencia'ya konuk olacak. Geride kalan 17 karşılaşmada 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan lacivert- beyazlılar, haftaya 7. sırada girdi. Son maçında Asvel'i 78-72 mağlup eden Anadolu Efes bir kez daha kazanmak için mücadele edecek.

Eurocup'taki Bursaspor, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele veren Darüşşafaka ile Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'ndaki Gaziantep de sahne alacak. Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki F.Bahçe, Macar ekibi Szekszard'la karşılaşacak. Eurocup'ta G.Saray, Ormanspor ve Nesibe Aydın kritik maçlara çıkacak. Voleybolda ise CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, Eczacıbaşı, F.Bahçe ve Halbank; CEV Kupası Son 16 Turu'nda Türk Hava Yolları mücadele verecek.

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