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Pınar Karşıyaka'dan müthiş seri!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 4'te 4 yaparak formunu yükseltti. İzmir temsilcisi, iddialı olduğunu yeniden kanıtladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 13:38
Pınar Karşıyaka'dan müthiş seri!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde art arda dördüncü galibiyetini güçlü rakiplerinden Darüşşafaka'yı deplasmanda 87-71 yenerek alan Pınar Karşıyaka, vites artırıp yarıştaki iddiasını kanıtladı.

Lige 3'te 3'le başlayıp ardından çıktığı 3 maçı kaybeden Karşıyaka, son haftalarda yine gaza bastı. Kaf-Kaf, Yukatel Merkezefendi Bld. ve Aliağa Petkimspor'u evinde, en önemli rakiplerinden Anadolu Efes ve Darüşşafaka'yı deplasmanda yenerek 3 maçlık yenilgi serisinden sonra 4'te 4 yaptı.

Lig maratonundaki gücünü kanıtlayan İzmir temsilcisi, çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde AEK'yla oynayacağı Avrupa'da tamam ya da devam niteliğindeki son grup maçı öncesi moral kazandı.

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Darüşşafaka deplasmanının ardından, "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Darüşşafaka önemli bir takım, sert savunma yapıyorlar. İlk yarı mükemmel bir müdafaa anlayışımız vardı, hücumda ise topu sürekli paylaştık. İkinci yarı sertliğin dozajı iyice arttı, bunu da ayrıca belirtmek istiyorum çünkü basketbolun dışında bir sertlik vardı. Bu noktada hatalar yaptık ve tek pas üzerinden hücum etmeye başladık. Rakibimiz de bize karşılık verebilmek için kapılan toplarla farkı 10 sayı civarına indirdi. Biz yine de sakin kaldık ve son bölümü iyi oynayarak önemli bir farkla kazandık" ifadelerini kullandı.

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