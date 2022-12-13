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Frutti Extra Bursaspor 75-69 Lietkabelis (MAÇ SONUCU)

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor Litvanya ekibi Lietkabelis'i ağırladı. Yeşil beyazlılar 8. hafta mücadelesinde rakibini 75-69 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 00:10
Frutti Extra Bursaspor 75-69 Lietkabelis (MAÇ SONUCU)

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun 8. haftasında Frutti Extra Bursaspor, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i 75-69 yendi.

Bursa temsilcisi bu sonuçla gruptaki 5. galibiyetine imza attı.

Karşılaşmaya Clemmons ve Needham'ın sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayarak başlayan Frutti Extra Bursaspor, bu performansı periyot genelinde yayamayınca konuk ekip Lietkabelis, Goloman ile etkili olduğu ilk çeyreği 22-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda hızlı başlayan ve Dudzinski ile üst üste smaçlar bulan Frutti Extra Bursaspor, 15. dakikada skor üstünlüğünü lehine çevirdi: 29-26. İki takımın da savunmadaki sertliği arttırarak rakibini hataya zorladığı kalan dakikaları Bursa temsilcisi daha iyi oynadı ve soyunma odasına 36-35 üstün girdi.

Üçüncü periyotta parkeye daha kontrollü bir görüntüyle çıkan Frutti Extra Bursaspor, kısa oyuncuları Clemmons ve Needham'ın set hücumlarıyla etkili oldu ve 17. dakikayı 48-41 önde geçti. Onuralp Bitim ve Yiğitcan Saybir'in de devreye girmesiyle ritmini arttıran yeşil-beyazlılar, farkı çift hanelere (56-46) çıkarıp final periyotuna avantajlı gitti.

Son periyotta Litvanya temsilcisi Lietkabelis, farkı zaman zaman azaltmaya çalışsa da yoğun seyirci desteğini arkasına Frutti Extra Bursaspor, rakibinin dönüşüne izin vermedi ve parkeden 75-69 galip ayrılmayı bildi.

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