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Galatasaray Çağdaş Faktoring 55-47 BOTAŞ (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray sahasında kazandı!

NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring sahasında BOTAŞ'la karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-kırmızılılar 55-47 kazandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 20:16
Galatasaray Çağdaş Faktoring 55-47 BOTAŞ (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray sahasında kazandı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ'ı 55-47 yendi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde etti. BOTAŞ ise 4. kez mağlup oldu.

Salon: Başakşehir

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Tolga Akkuşoğlu, Ömer Sarı

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 6, Pelin Derya Bilgiç 9, McCoven 11, Pulvere 5, Steven 19, Tuğçe Canıtez 1, Nacickaite 4, Meltem Yıldızhan, Merve Uygül

BOTAŞ: Sevgi Uzun 7, Melis Gülcan 7, Slocum 5, Sventoraite 4, Macaulay 17, Meltem Avcı 4, Sehernaz Çidal 3, Ayşegül Günay Aladağ

1. Periyot: 19-15

Devre: 30-31

3. Periyot: 42-41

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