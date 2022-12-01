Fenerbahçe Galatasaray Kadın Basketbol CANLI İZLE 📺 | FB - GS basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Kadınlar Basketbol Ligi 2022-23 sezonu sekizinci hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. Heyecanlı derbi öncesinde arama motorlarında Fenerbahçe - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - GALATASARAY KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda, 1 Aralık Perşembe günü oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Sports TV'den naklen yayınlayacak.

Ligde 7 hafta sonunda 6 galibiyet, bir mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, ikinci sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli takım ise 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü basamakta bulunuyor.