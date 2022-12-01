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Fenerbahçe Galatasaray Kadın Basketbol CANLI İZLE 📺 | FB - GS basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde heyecan derbi ile devam ediyor. 8. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 14:00
Fenerbahçe Galatasaray Kadın Basketbol CANLI İZLE 📺 | FB - GS basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Kadınlar Basketbol Ligi 2022-23 sezonu sekizinci hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. Heyecanlı derbi öncesinde arama motorlarında Fenerbahçe - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - GALATASARAY KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda, 1 Aralık Perşembe günü oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Sports TV'den naklen yayınlayacak.

Ligde 7 hafta sonunda 6 galibiyet, bir mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, ikinci sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli takım ise 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü basamakta bulunuyor.

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