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Bahçeşehir - CEZ Nymburk basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Bahçeşehir ile CEZ Nymburk karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bahçeşehir - CEZ Nymburk basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 15:40
Bahçeşehir - CEZ Nymburk basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 4. hafta maçında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, Çekya temsilcisi CEZ Nymburk ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bahçeşehir Koleji - CEZ Nymburk basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAHÇEŞEHİR - CEZ NYMBURK BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bahçeşehir - CEZ Nymburk basketbol maçı 29 Kasım Salı günü saat 20:00'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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