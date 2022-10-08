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Pınar Karşıyaka'dan sezona müthiş başlangıç!

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, deplasmanda Galatasaray NEF'i 72-70 mağlup ederek önemli bir zafere imza attı. Öte yandan İzmir temsilcisinin sezona fırtına gibi başlaması, alkış aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 16:21
Pınar Karşıyaka'dan sezona müthiş başlangıç!
Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray Nef'i 72-70 mağlup ederek bu sezon oynadığı ilk üç resmi maçı kazanmış oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef'e konuk oldu. İlk çeyreği 25-16 geride kapatan yeşil-kırmızılılar, ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyarak farkı 2'ye düşürdü ve devreye 42-40 geride girdi. Üçüncü çeyrekte de oyundan kopmayan İzmir temsilcisi, son çeyreğe 57-55 önde girdi. Son çeyrekte zor anlar yaşayan Kaf-Kaf mücadeleyi bırakmayarak son hücumunda bulduğu üçlükle maçı 72-70 kazanmasını bildi.

3'te 3 galibiyet
Bu sonuçla Karşıyaka, geçtiğimiz hafta sahasında aldığı 79-76'lık Manisa BB galibiyetinin ardından ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Hafta içerisinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan ekibi AEK'yi konuk eden yeşil-kırmızılılar, bu maçtan da 91-88 galibiyetle ayrılmıştı. Sezona 3'te 3 ile başlayan Karşıyaka, taraftarını mutlu etti.
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