Haberler Basketbol Luka Doncic Sinan Erdem'de idman yaptı! İşte o görüntüler

Luka Doncic Sinan Erdem'de idman yaptı! İşte o görüntüler

EuroBasket 2022 öncesi hazırlık maçında 12 Dev Adam ile karşılaşacak olan Slovenya'da Luka Doncic, İstanbul'a geldi ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 14:15
Luka Doncic Sinan Erdem'de idman yaptı! İşte o görüntüler

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 öncesi hazırlıkları kapsamında yarın akşam Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

12 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'da oynanacak karşılaşma için Milli Takım kampına katılan Luka Doncic, İstanbul'a geldi. Slovenya kafilesine dahil olan yıldız oyuncu, müsabakanın oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu'nda takımdan ayrı şut çalışması yaptı.

23 yaşındaki oyuncunun idman görüntüleri sosyal medyada Türk basketbolseverlerin büyük ilgisini çekti.

Luka Doncic, 5 yıl önce Slovenya ile EuroBasket şampiyonu olduğu salonda yarın Türkiye'ye karşı parkede olacak.

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