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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Merve Uygül'ü transfer etti

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımına Merve Uygül'ün tranfer edildiğini duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:24 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:24
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Merve Uygül'ü transfer etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'mız, 2022-2023 sezonu transfer çalışmalarını 2017-2018 sezonunda FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan kadromuzda da yer alan tecrübeli oyun kurucu Merve Uygül ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak sürdürdü. Merve Uygül'e 'Büyük Galatasaray ailesine yeniden hoş geldin.' der, sağlıklı ve başarılarla dolu bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Merve Uygül, geçen sezonu Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübünde tamamlamıştı.

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