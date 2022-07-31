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NBA efsanesi Bill Russell hayatını kaybetti! Bill Russell kimdir?

NBA'in efsane oyuncularından olan Bill Russel, 88 yaşında hayatını kaybetti. Efsane isim, Boston Celtics takımıyla 13 yılda kazandığı 11 şampiyonlukla adını tarihe yazdırmıştı. Peki Bill Russell kimdir? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 21:30
NBA efsanesi Bill Russell hayatını kaybetti! Bill Russell kimdir?

NBA tarihinin en önemli isimlerinden olan Bill Russell 88 yaşında hayata veda etti. 12 kez All-Star olan Bill Russell, 11 kez yüzük takma başarısını göstermişti.

Kariyerini Boston Celtics'te geçiren pivot oyuncusu, 5 kez de MVP ödülüne layık görülmüştü.

BILL RUSSELL KİMDİR?
Bill Russell, 12 Şubat 1934 tarihinde West Monroe, Louisiana, ABD'de Charles Russell ve Katie Russell çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı William Felton Russell'dir. 12 yaşındayken annesi aniden öldü. Liseyi Kaliforniya, Oakland'da McClaymonds Lisesi'nde okudu. Basketbola da bu sırada başladı.

2.08 m boyunda olan ve pivot pozisyonunda oynayan Bill Russell 1955 ve 1956 yıllarında San Francisco Üniversitesi ile NCAA şampiyonluğu kazanmıştır. Bu dönemde 55 maç üst üste kazanarak inanması güç bir performans göstermişlerdir.

Bill Russell, 1956 yılında Avustralya, Melbourne'da yapılan Yaz Olimpiyatlarında ABD Basketbol Takımı'nın kaptanı olarak çıkmış ve altın madalyayı takımına kazandıran en önemli oyunculardan biri olmuştur. Ardından 1956 yılında Boston Celtics'e transfer olarak NBA kariyerine başlamıştır.

Bill Russell, 1956 yılından 1969 yılına kadar basketbol oynadığı 13 yıl boyunca Boston Celtics takımı ile kazandıkları 11 şampiyonlukta önemli payı oldu. Bill Russell, aynı zamanda 1966 ile 1969 yılları arasında Boston Celtics takımına antrenörlük yaptı.

Bill Russell, 1973-1977 yılları arasında Seattle SuperSonics'de, 1987-1988 yıllarında ise Sacramento Kings'te antrenörlük yaptı.

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