Haberler Basketbol Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılan Türkiye Basketbol Merkezi'nin Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacağını söyledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 22:50
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılan Türkiye Basketbol Merkezi'nin Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacağını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Polemik değil, eser üretiyoruz! Hizmet etmesi gerekirken polemik üretenlerin engelleme çabalarına rağmen çalışmalarımız son hız devam ediyor. Dünyanın hayranlıkla bahsettiği eserlerimize yenilerini ekliyoruz. Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak."

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