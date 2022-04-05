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Ene gitti ataman geliyor

A Milli Basketbol takımında koç Orhun Ene ile yollar ayrıldı Ay-yıldızlıların başına A.Efes’in hocası Ergin Ataman geçecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 06:50
Ene gitti ataman geliyor
Potada koç değişikliğine gidiliyor. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Orhun Ene ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesinin fesh edildiği duyuruldu. TBF'nin twitter hesabından "Orhun Ene'ye Teşekkürlerimizle. 2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene'ye değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Orhun Ene'den boşalan Milli Takım koçluğuna Anadolu Efes'in çalıştırıcısı Ergin Ataman'ın getirilmesi bekleniyor. Ataman isminin kısa süre içinde TBF tarafından resmen açıklanacağı öğrenildi.
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