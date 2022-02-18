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Fenerbahçe Beko - Galatasaray NEF maçı CANLI | FB GS basket maçı izle

Bitci Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dörtlü finalde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray NEF karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Galatasaray NEF Türkiye Kupası 4'lü final maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 17:55 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 18:20
Fenerbahçe Beko - Galatasaray NEF maçı CANLI | FB GS basket maçı izle

Basketbol Türkiye Kupası Bursa'da derbi mücadelesine sahne oluyor. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Kazanan takım adını finale yazdıracak. Fenerbahçe Beko Galatasaray NEF maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR
FENERBAHÇE BEKO - 16
GALATASARAY NEF -13
(1. PERİYOT OYNANIYOR)

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
18 Şubat Cuma günü 18.00'de Tofaş Spor Salonu'nda oynanan mücadele Tivibu Spor tarafından canlı yayınlanıyor.

Türkiye Kupası'nda final mücadelesi ise 20 Şubat Pazar günü 17.00'da yine Tofaş Spor Salonu'nun ev sahipliğinde oynanacak.

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