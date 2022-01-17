Telekom coştu

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Türk Telekom, Afyon Belediyespor'u 135-85 yendi. Türk Telekom, genç oyunculardan kurulu rakibi karşısında maça hızlı başladı ve ilk çeyreği 31-18 önde tamamladı. Türk Telekom, soyunma odasına 73-41 önde gitti. Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Türk Telekom, son çeyreğe 54 sayılık avantajla girdi: 109-55. Final periyodunda hücumda daha iyi olan konuk ekip farkı az da olsa indirdi ve Türk Telekom sahadan 50 sayı farkla 135-85'lik galibiyetle ayrıldı. Türk Telekom, ligde 3 maç sonra kazandı ve 17. maçında 6. galibiyetini elde etti. Afyon Belediyespor ise üst üste 10, toplamda ise 14. yenilgisini aldı. Günün diğer maçında Gaziantep, Semt77 Yalovaspor'u 81-54 mağlup etti.