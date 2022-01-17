Anadolu Efes çok farklı

ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın derbi mücadelesinde Beşiktaş Icrypex'i ağırlayan Anadolu Efes, zorlanmadan kazandı: 87-72. Maça iyi başlayan ve ilk çeyreği 28-18 önde geçen lacivertbeyazlılar, soyunma odasına da 52-35 galip girdiler. Farkı ikinci yarıda da koruyan Anadolu Efes, 72-57 girilen son periyotta aranın kapanmasına izin vermedi ve haftanın maçından 87-72 galip ayrıldı. Buğrahan Tuncer (24) ve Beaubois'in (20) sırtladığı Anadolu Efes'te Egemen Güven de 16 sayıyla skora katkıda bulundu. Günün diğer sonuçları şöyle: Türk Telekom- Afyon Belediye: 135-85, Gaziantep Basketbol-Semt77 Yalova: 81-54.