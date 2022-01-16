Kaf-Kaf'a şok

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Bahçeşehir Koleji, normal süresi 83-83 biten maçta Pınar Karşıyaka'yı uzatmada 104-99 mağlup etti. Ev sahibi ekip, ilk çeyreği 23-17 üstün tamamladı. 15. dakikayı 37-23 önde geçen Bahçeşehir, bu çeyrekte rakibinin farkı azaltmasına izin vermedi ve soyunma odasına 46-36'lık s korla gitti.



RİTMİNİ BULDU

Konuk takım, son çeyreğe 63-60 geride girdi. Bitime 12.8 saniye kala Bahçeşehir skoru eşitledi: 83-83. Bahçeşehir Koleji, uzatmada salondan 104-99 galip ayrıldı. Günün diğer sonuçları şöyle: Büyükçekmece Basketbol- Tofaş: 87-89, Darüşşafaka- Galatasaray NEF: 83-82.