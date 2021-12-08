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Galatasaray Nef - PAOK: 87-75 (MAÇ SONUCU)

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında Galatasaray Nef, Yunanistan'ın PAOK Mateco takımını 87-75 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 22:42
Galatasaray Nef - PAOK: 87-75 (MAÇ SONUCU)

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında Galatasaray Nef, Yunanistan'ın PAOK Mateco takımını 87-75 yendi.

Bu sonucun ardından Galatasaray Nef 4. galibiyetini elde ederken, konuk ekip 3. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Wojciech Liszka (Polonya), Martins Kozlovskis (Letonya)

Galatasaray Nef: Bost 16, Trimble 13, Ege Arar 2, Blackshear 7, Purcell 20, Emir Kabaca 16, Okben Ulubay 3, Göksenin Köksal 3, Rıdvan Öncel, Kravish 7

PAOK Mateco: Christodoulou 9, Ogbeide 8, Dileo 10, Love 12, Mantzaris 5, Kamarianos 4, Roumoglou 3, Toliopoulos 9, Michail Kamperidis, Georgios Kamperidis, Jones 15

1. Periyot: 28-22

Devre: 48-40

3. Periyot: 76-58

Beş faulle çıkan: 32.50 Love (PAOK Mateco)


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