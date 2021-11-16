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TOFAŞ başantrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı. TOFAŞ, 8. haftası tamamlanan ING Basketbol Süper Ligi'nde 4 galibiyet ve 12 puanla 8. sırada bulunuyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 13:03
TOFAŞ başantrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Kasım 2020'den bu yana Basketbol A Takımımızın başantrenörlüğünü gerçekleştiren Hakan Demir ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TOFAŞ, 8. haftası tamamlanan ING Basketbol Süper Ligi'nde 4 galibiyet ve 12 puanla 8. sırada bulunuyor.



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