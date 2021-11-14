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Galatasaray Nef - Semt77 Yalovaspor: 100-73 (MAÇ SONUCU)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Nef, Semt77 Yalovaspor'u 100-73 yendi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 23:43
Galatasaray Nef - Semt77 Yalovaspor: 100-73 (MAÇ SONUCU)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Nef, Semt77 Yalovaspor'u 100-73 yendi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde etti.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Can Mavisu xx, Polat Parlak xx
Galatasaray Nef: Purcell xxx 24, Bost xx 13, Blackshear xxx 16, Trimble xx 9, Kravish xx 10, Sadık Emir Kabaca x 4, Rıdvan Öncel x 5, Göksenin Köksal xx 10, Eray Aydoğan xx 2, Canberk Kuş xx 5, Ege Tan Yıldızoğlu xx 2, Okben Ulubay x
Semt77 Yalovaspor: Cosey xx 8, Can Altıntığ xx 9, Williams xxx 16, Conklin x 4, İlkan Karaman xxx 17, Jones xx 6, Oğulcan Baykan x 1, Mert Celep x 8, Lee x 4

1. Periyot: 19-26 (Semt77 Yalovaspor lehine)
Devre: 45-44 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 75-62 (Galatasaray lehine)
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