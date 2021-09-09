Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu dünya evine girdi

Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic ile futbol takımının eski kalecisi Volkan Demirel ile milli voleybolcu ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımının kaptanı Eda Erdem Dündar yaptı.

Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Ç. Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç ile Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımının teknik heyeti ve oyuncuları katıldı.