Pınar Karşıyaka San Pablo Burgos: 59-64 | MAÇ SONUCU ÖZET

FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol Hereda San Pablo Burgos'a 64-59'a mağlup olan Pınar Karşıyaka, 2012-2013 sezonunda EuroChallenge Kupası'nın ardından ikinci kez finalde kaybetti.

Rusya'nın Nizhny Novogorod kentindeki 8'li final organizasyonunda çeyrek finalde Çekya'dan ERA Nymburk'un ardından İspanyol Casademont Zaragoza'yı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, final maçında geçen sezon da kupayı kazanan Hereda San Pablo Burgos'a yenilerek kupaya uzanamadı.

Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında yine başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde 2012-2013 sezonunda İzmir'deki EuroChallenge Kupası Dörtlü Finali'nde finale yükselmiş, Rus ekibi Krasnye Krylia'ya yenilmişti.

Türk takımlarının 14. kez final oynadığı Avrupa kupalarında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes ile Fenerbahçe gibi ikişer defa finalde kaybetti. Bu takımların dışında Banvit, TOFAŞ ve Trabzonspor da birer kez finale yükselmelerine rağmen kupayı kazanamadı.

2016-2017'den beri oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Tenerife (İspanya), AEK (Yunanistan), Virtus Bologna (İtalya) takımlarının ardından Hereda San Pablo Burgos iki kez üst üste birinciliğe ulaştı. Bu sezona kadar Tenerife ve AEK'nin ikişer kez finale yükseldiği organizasyonda Pınar Karşıyaka gibi Banvit, Monaco (Fransa) ve Virtus Bologna da birer kez finalde oynamıştı.

Pınar Karşıyaka'nın başarılı oyuncuları Amath M'Baye ile Tony Taylor, 2018-2019'da Virtus Bologna ile kazandıkları kupayı bu sefer elde edemedi.

Salon: Nagorny

Hakemler: Eddie Viator (Fransa), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Yohan Rosso (Fransa)

Pınar Karşıyaka: Taylor 8, Henry 1, Kennedy 5, M'Baye 17, Morgan 13, Mahir Ağva 2, Meteacan Birsen 10, Onuralp Bitim 2, Semih Erden 1, Yunus Sonsırma

Hereda San Pablo Burgos: Renfore 14, Benite 15, Rabaseda, Rivero 9, Kravic 8, Barrera, Cook 3, Horton 5, McFadden 5, Sakho, Salash, Salvo 5

1. periyot: 13-15

Devre: 28-29

3. periyot: 39-46