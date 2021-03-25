Haberler Basketbol FIBA'dan Türk hakem Yener Yılmaz'a görev

'dan Türk hakem 'a görev

, pandemi nedeniyle ertelenen ve 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında 'da düzenlenecek olan için hakem 'ı görevlendirdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 17:36
FIBA'dan Türk hakem Yener Yılmaz'a görev

(), pandemi nedeniyle ertelenen ve 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında 'da düzenlenecek olan için hakem 'ı görevlendirdi.

'ndan yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Yener Yılmaz ile birlikte Avrupa kıtasından 10, Afrika kıtasından 2, Asya kıtasından 6, Amerika kıtasından 10, Avustralya kıtasından 2 hakem olmak üzere toplam 30 hakem görev yapacak.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak Yener Yılmaz, bu alanda beşinci Türk hakem olacak.

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