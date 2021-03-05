Pınar Karşıyaka'da boykot şoku!

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışında lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada yer alıp, son oynadığı 14 maçın 13'ünü kazanarak kulüp tarihinin galibiyet serisi rekorunu kıran Pınar Karşıyaka, yarın çıkacağı Büyükçekmece mücadelesi öncesi boykot kriziyle sarsıldı. Yeşil-kırmızılılarda ocak ayından yarımşar maaş alacakları bulunan basketbolcular, bu hafta ödenmesi gereken şubat ayı maaşları da gecikince maç öncesi son antrenmana çıkmadı.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanan Tofaş karşılaşmasından önce paralarının ödenmesini bekleyen oyuncuların takım kaptanı Semih Erden öncülüğünde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda toplantı yaparak antrenmana çıkmama kararı aldıkları, ardından salondan ayrıldıkları öğrenildi. Takımın yarın maça çıkacağı ifade edilirken, yönetimin ise takıma haftaya salı günü maaşlarını yatırma sözü verdiği belirtildi.