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'da boykot şoku!

ekiplerinden 'da basketbolcular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmana çıkmadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 17:34
Pınar Karşıyaka'da boykot şoku!

'nde zirve yarışında lider 'in ardından ikinci sırada yer alıp, son oynadığı 14 maçın 13'ünü kazanarak kulüp tarihinin galibiyet serisi rekorunu kıran , yarın çıkacağı mücadelesi öncesi boykot kriziyle sarsıldı. Yeşil-kırmızılılarda ocak ayından yarımşar maaş alacakları bulunan basketbolcular, bu hafta ödenmesi gereken şubat ayı maaşları da gecikince maç öncesi son antrenmana çıkmadı.

'nde çarşamba günü oynanan karşılaşmasından önce paralarının ödenmesini bekleyen oyuncuların takım kaptanı öncülüğünde 'nda toplantı yaparak antrenmana çıkmama kararı aldıkları, ardından salondan ayrıldıkları öğrenildi. Takımın yarın maça çıkacağı ifade edilirken, yönetimin ise takıma haftaya salı günü maaşlarını yatırma sözü verdiği belirtildi.

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