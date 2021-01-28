Haberler Basketbol Beşiktaş Icrypex - CSU Sibiu: 90-81 (MAÇ SONUCU)

- : 90-81 (MAÇ SONUCU)

, Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu İkinci maçında Romanya temsilcisi 'yu 90-81 yendi. Siyah-beyazlılar böylece gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 20:14
Beşiktaş Icrypex - CSU Sibiu: 90-81 (MAÇ SONUCU)

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu'nun 'daki organizasyonunda , gruptaki ikinci maçında Romanya temsilcisi 'yu 90-81 yendi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini aldı. CSU Sibiu ise ilk kez mağlup oldu.

Beşiktaş Icrypex, üçüncü maçında yarın saat 18.00'de Bulgaristan takımı ile karşı karşıya gelecek. Romanya takımları ile CSU Sibiu ise saat 15.00'te karşılaşacak.

Maça etkili başlayan CSU Sibiu, 4. dakikayı 12 sayı farkla 14-2 önde geçti. Hücumda kısa oyuncularının skor katkısıyla toparlanan Beşiktaş Icrypex, 7. dakika biterken farkı 2 sayıya düşürdü: 17-19. Çekişmeli geçen ilk çeyrek, 25-25 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyot da dengeli bir oyuna sahne olurken çeyreğin son bölümlerinde ve Blackmon'la sayılar bulan Beşiktaş Icrypex, soyunma odasına 48-42 üstün girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan siyah-beyazlı takım, 'in basketiyle 22. dakika biterken farkı 13 sayıya çıkardı: 55-42. Çeyrek boyunca 26 sayı kaydeden Beşiktaş Icrypex, rakibine 6 sayı şansı verdi ve final periyoduna 74-48 skor avantajıyla önde gitti.

Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Icrypex, maçı 90-81 kazandı.

SALON:

HAKEMLER: (Karadağ), (Rusya), (Hırvatistan)

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Blackmon 14, Şehmus Hazer 25, 6, , 16, Berry II 21, 4, Furkan Haltalı 4, Sadık Emir Kabaca, Mehmet Yağmur, Yağız Aksu

CSU SİBİU: Addison 23, Philmore 12, Torok 5, Tohatan 7, Williams 8, Ryback Johnson 2, Jackson 14, Hardy 10

1. Periyot: 25-25

Devre: 48-42

3. Periyot: 74-48

Beş faulle çıkan: 33.08 Philmore (CSU Sibiu)

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