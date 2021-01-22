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- : 65-67 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbolda 'nda , temsilcisi 'i 67-65 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, lider olarak çeyrek finale çıktı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 20:17
ASVEL Feminin - Fenerbahçe Öznur Kablo: 65-67 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nda temsilcisi 'i 67-65 mağlup etti.

'nın başkenti 'da oynanan B Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo, ASVEL Feminin ile karşı karşıya geldi.

'daki oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 16-11 önde geçen sarı-lacivertliler, devre arasına 33-30 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyodu 49-47 önde kapatan Fenerbahçe Öznur Kablo, final periyodunda geriye düşse de son bölümde toparlandı ve karşılaşmayı 67-65'lik skorla kazandı.

Sarı-lacivertli ekip böylece, altıncı maçında beşinci galibiyetini elde etti ve grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

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