Türk Telekom 84 - 86 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında komuk olduğu Türk Telekom'u 86-84 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla ligde 16'da 16 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. Başkent ekibi Türk Telekom ise 8. mağlubiyetini aldı.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Hüseyin Çelik

TÜRK TELEKOM: Johnson 20, Dekker 12, Can Korkmaz 5, Samet Geyik 9, Wiltjer 23, Yiğit Özkan, Baldwin 7, Göktuğ Baş, Eric 8, Burak Gözeneli

ANADOLU EFES: Moerman 10, Ahmet Buğrahan Tuncer 6, Micic 16, Anderson 5, Dunston 13, Larkin 1, Beaubois 19, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay 10, Erten Gazi, Sertaç Şanlı 6

1. PERİYOT: 25-15

DEVRE: 46-38

3. PERİYOT: 65-62

5 FAULLE ÇIKANLAR: 33.19 Micic (Anadolu Efes), 39. 51 Johnson (Türk Telekom)