Haberler Basketbol Türk Telekom 84 - 86 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

84 - 86 | MAÇ SONUCU

'nin 17. haftasında , deplasmanda 'u 86-84 yendi. Lacivert-beyazlılar böylece ligde 16'da 16 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 18:21
Türk Telekom 84 - 86 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

, 'nin 17. haftasında komuk olduğu 'u 86-84 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla ligde 16'da 16 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. Başkent ekibi Türk Telekom ise 8. mağlubiyetini aldı.

SALON: Ankara

HAKEMLER: , ,

TÜRK TELEKOM: Johnson 20, 12, 5, 9, 23, , 7, , 8, Burak Gözeneli

ANADOLU EFES: Moerman 10, Ahmet Buğrahan Tuncer 6, 16, Anderson 5, Dunston 13, Larkin 1, Beaubois 19, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay 10, Erten Gazi, Sertaç Şanlı 6

1. PERİYOT: 25-15

DEVRE: 46-38

3. PERİYOT: 65-62

5 FAULLE ÇIKANLAR: 33.19 Micic (Anadolu Efes), 39. 51 Johnson (Türk Telekom)


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