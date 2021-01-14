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'ı kadrosuna kattı

Kadın Basketbol Takımı, 'li oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Epiphanny Prince, ’de de , ve 'ta oynadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 19:21
Galatasaray Epiphanny Prince'ı kadrosuna kattı

Kadın Basketbol Takımı, 'li oyuncu 'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Prince ile sezon sezona kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

33 yaşındaki basketbolcu, 2009-2010 sezonunda 'a transfer oldu. Burada geçirdiği bir sezonun ardından çifte vatandaşı olacağı 'nın takımına giden başarılı basketbolcu ardından 2011-2012 sezonunda tekrar 'ye dönerek bir sezon boyunca Galatasaray formasını terletti. 2012-2013 sezonunda Rusya'nın takımına transfer olan Prince, 2019-2020 sezonuna kadar ekibinde forma giydi.


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