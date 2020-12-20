Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko Frutti Extra Bursaspor: 90-54 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 90-54 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Erkek Basketbol Takımı, ING 13. hafta maçında 'u konuk etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 90-54 kazandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 16:47
Fenerbahçe Beko Frutti Extra Bursaspor: 90-54 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING 'nin 13. haftasında , sahasında 'u 90-54 mağlup etti.

Maça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, üst üste kaydettiği sayılarla ilk periyodu 26-12 üstün bitirmeyi başardı.

İkinci periyotta etkili oyununu iyice hissettiren ev sahibi ekip, hücumda gösterdiği performansla kolay sayılar üretti. Etkili oyununu savunmaya da yansıtan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 53-28 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumda ve savunmada etkinlik gösteremeyen rakibi karşısında farkı artıran Fenerbahçe Beko, final periyoduna 75-39 üstün girdi.

Maçın son periyodunda dengeli bir oyun sergileyen iki ekip de pota altından sayılar üretti. Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 90-54 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko: 90 - Frutti Extra Bursaspor: 54

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed, De Colo 14, 5, Pierre 5, Barthel 7, Brown 4, Hamilton 4, Tarık Biberoviç 13, Yiğit Onan 4, 11, Berkay Candan, Ahmet Düverioğlu 23

Frutti Extra Bursaspor: Jones, Birkan Batuk 7, Peters 11, Can Maxim Mutaf, Kadji 23, Mithat Can Özalp, Munford, Newman 10, Tevfik Akdamar 3

1. Periyot: 26-12

Devre: 53-28

3. Periyot: 75-39

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