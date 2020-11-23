Haberler Basketbol Zirvenin efendisi

Zirvenin efendisi

’ni yenen Fenerbahçe , 9’da da 9 yaparak namağlup unvanını sürdürdü. 26 sayı atan takımı sırtladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 21:57 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Zirvenin efendisi

ING Basketbol Süper Ligi'nde F.Bahçe , 9. hafta maçında 'ni yendi. Namağlup unvanını devam ettiren sarı-lacivertlilerde fırtınası vardı. 9'da 6 üçlük ile oynayan tecrübeli gard, 26 sayı ve 5 ribaundla öne çıktı. Bahçeşehir Jones 15 sayı attı.

BİZE ULAŞIN