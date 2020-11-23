Zirvenin efendisi

ING Basketbol Süper Ligi'nde F.Bahçe Beko, 9. hafta maçında Bahçeşehir Koleji'ni 70-56 yendi. Namağlup unvanını devam ettiren sarı-lacivertlilerde Ali Muhammed fırtınası vardı. 9'da 6 üçlük ile oynayan tecrübeli gard, 26 sayı ve 5 ribaundla öne çıktı. Bahçeşehir Jones 15 sayı attı.