ING Basketbol Süper Ligi'nde F.Bahçe Beko, 9. hafta maçında Bahçeşehir Koleji'ni 70-56 yendi. Namağlup unvanını devam ettiren sarı-lacivertlilerde Ali Muhammed fırtınası vardı. 9'da 6 üçlük ile oynayan tecrübeli gard, 26 sayı ve 5 ribaundla öne çıktı. Bahçeşehir Jones 15 sayı attı.
Zirvenin efendisi
Bahçeşehir Koleji’ni 70-56 yenen Fenerbahçe Beko, 9’da da 9 yaparak namağlup unvanını sürdürdü. 26 sayı atan Ali Muhammed takımı sırtladı.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 21:57 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50