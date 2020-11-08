Türkler'in ayak sesleri

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz son iki haftaya damga vurdu. İnişli-çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, son iki maçta rakiplerine şans tanımadı. Geçtiğimiz hafta Maccabi'yi deviren sarı-lacivertliler, 7. haftada Khimki'yi devirdi. Pierre ve Eddie'nin 16'şar sayıyla oynadığı sarı-lacivertliler, Rus ekibini 83-71 mağlup etti, A vrupa Ligi'nde 4. sıraya kadar yükseldi.



HERKES YÜREĞİYLE OYNADI

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Khimki galibiyetinin çok değerli olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Takım için çok önemli bir galibiyet. Herkes katkıda bulundu, yüreğiyle oynadı. Takımın çok karakter göstermesi gereken bir maç olduğunu biliyorduk. Eksiğimizle birlikte bunu çok iyi toparladık. Maçın akışına, planımıza uyduk. Yeni bir takımız, birçok şey yeni ama gelişim bizi mutlu ediyor" açıklamasında bulundu.



35 YIL SONRA ZAFER

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini Baskonia karşısında alan Asvel, tarih yazdı. Asvel, İspanyol ekibini deplasmanda 35 yıl sonra mağlup eden ilk Fransız takımı oldu. Ayrıca Asvel, rakibinin Fransız takımlarına karşı 16 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

SON 2 DAKİKA DAHA İYİYDİK

Anadolu Efes'in tecrübeli hocası Ergin Ataman, Maccabi galibiyetiyle ilgili şunları söyledi: "İkinci yarıda daha baskılı oynadık. Maccabi de çok iyi basketbol oynadı. Son 2 dakikayı biz daha iyi oynadık ve maçı kazandık. Dunston 1 ay oynamayacak. Onun başına gelen kimsenin başına gelmemiştir. Geçen sene ayağı yandı 5 ay oynamadı, bu sene gözüne parmak girdi retinası yırtıldı. Sertaç, kovidi atlatmak üzere. Ondan negatif sonuç bekliyoruz. Bir transfer düşünmüyoruz."



BARÇA FIRTINASI

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 haftayı lider tamamlayan Barcelona, yalnızca 1 yenilgi aldı. Üst üste 5 maçını da kazanan İspanyol ekibinin son kurbanı Alba Berlin oldu. Katalan temsilcisi, salondan 103-67 ile galip ayrıldı.