Galatasaray yine kayıp

Maça hızlı başlayan Aslan, Macon ve Williams'ın sayılarıyla periyodu 23-17 önde kapadı. İkinci çeyrekte hücumda daha etkili olan Gaziantep, özellikle Jaiteh ile etkili oldu. Devre arasına 45-45 girilen karşılaşmanın ikinci yarısı da büyük çekişmeye sahneydi. Savunmada işi sıkı tutan konuk takım, hücumda da üstünlüğünü korudu. Gaziantep, son periyoda 66-60 önde girerken, bu bölümde her iki takım toplam 50 sayı üretti. Güneydoğu ekibinin zaferiyle sona eren mücadelede 28 sayı üreten Galatasaray'dan Macon, maçın en skorer ismi oldu.