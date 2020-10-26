Haberler Basketbol Galatasaray yine kayıp

yine kayıp

ING 'nin 5. haftasında 'i konuk eden , salondan 90-86 yenik ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Fethiye'ye mağlup olan sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 00:37 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Galatasaray yine kayıp

Maça hızlı başlayan Aslan, Macon ve Williams'ın sayılarıyla periyodu 23-17 önde kapadı. İkinci çeyrekte hücumda daha etkili olan , özellikle Jaiteh ile etkili oldu. Devre arasına 45-45 girilen karşılaşmanın ikinci yarısı da büyük çekişmeye sahneydi. Savunmada işi sıkı tutan konuk takım, hücumda da üstünlüğünü korudu. Gaziantep, son periyoda 66-60 önde girerken, bu bölümde her iki takım toplam 50 sayı üretti. Güneydoğu ekibinin zaferiyle sona eren mücadelede 28 sayı üreten 'dan Macon, maçın en skorer ismi oldu.

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