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Ormanspor 64-72 | MAÇ SONUCU

5. hafta maçında , deplasmanda Ormanspor'u 72-64 yendi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde 5'te 5 yaptı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 17:29
Ormanspor 64-72 Fenerbahçe Öznur Kablo | MAÇ SONUCU

5. hafta maçında , deplasmanda Ormanspor'u 72-64 yendi.

Fenerbahçe Öznur Kablo, ligde 5. maçını da kazanırken, OGM Ormanspor 3. yenilgisini aldı.

SALON: M. Sait Zarifoğlu

HAKEMLER: Kerem Baki, Sertan Kırklar, Yiğit Gönültaş

OGM ORMANSPOR: , Williams 9, Sinem Aktaş 3, Walker 17, Robinson 2, Şerife Alperi Onar 4, Meltem Avcı 6, Damla Gezgin 2, Sykes 21, Nazlı Bircan Gökdemir

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır Turgut 5, Sabally 12, Zandalasini 12, Tuğçe Canıtez 7, Vaughn 12, Thomas 7, Sevgi Uzun 10, Stokes 7

1. PERİYOT: 17-25

DEVRE: 31-47

3. PERİYOT: 49-60

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 39.17 Nilay Kartepe (OGM Ormanspor)

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