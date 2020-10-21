Ormanspor 64-72 Fenerbahçe Öznur Kablo | MAÇ SONUCU

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda OGM Ormanspor'u 72-64 yendi.
Fenerbahçe Öznur Kablo, ligde 5. maçını da kazanırken, OGM Ormanspor 3. yenilgisini aldı.
SALON: M. Sait Zarifoğlu
HAKEMLER: Kerem Baki, Sertan Kırklar, Yiğit Gönültaş
OGM ORMANSPOR: Nilay Kartepe, Williams 9, Sinem Aktaş 3, Walker 17, Robinson 2, Şerife Alperi Onar 4, Meltem Avcı 6, Damla Gezgin 2, Sykes 21, Nazlı Bircan Gökdemir
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır Turgut 5, Sabally 12, Zandalasini 12, Tuğçe Canıtez 7, Vaughn 12, Thomas 7, Sevgi Uzun 10, Stokes 7
1. PERİYOT: 17-25
DEVRE: 31-47
3. PERİYOT: 49-60
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 39.17 Nilay Kartepe (OGM Ormanspor)