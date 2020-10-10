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Potada derbi günü

3. haftasında , ’ı ağırlıyor. 15.15’te ’de oynanacak mücadele 2’den naklen yayımlanacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 23:08 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Potada derbi günü

'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lige yenilgisiyle başlayıp deplasmanda OGM Orman'ı deviren Doğa Sigorta, ve F.Bahçe'ye kaybeden 'ı ağırlıyor. Saat 15.15'te Spor Salonu'nda oynanacak maç 2 ekranlarından naklen yayımlanacak.

MACON VE ALPEREN

G.SARAY ilk iki maçta 73 sayı, 33.5 ribaunt ve 17 asist ortalamasıyla oynadı. Beşiktaş ise 73.5 sayı, 28.5 ribaunt ve 18.5 asist ortalaması tutturdu. Aslan'da 19.5 sayı ortalamayla Daryl Macon, 'da 19 sayı ortalamayla Alperen Şengün öne çıkan isimler oldu. Bugün oynanacak diğer maçlar şöyle: 13.00: OGM-A. Efes, 17.30: P. Karşıyaka- Petkim, 20.00: B.Çekmece-Darüşşafaka.

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