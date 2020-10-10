Potada derbi günü

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lige Anadolu Efes yenilgisiyle başlayıp deplasmanda OGM Orman'ı deviren Galatasaray Doğa Sigorta, Bursa ve F.Bahçe'ye kaybeden Beşiktaş'ı ağırlıyor. Saat 15.15'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayımlanacak.

MACON VE ALPEREN

G.SARAY ilk iki maçta 73 sayı, 33.5 ribaunt ve 17 asist ortalamasıyla oynadı. Beşiktaş ise 73.5 sayı, 28.5 ribaunt ve 18.5 asist ortalaması tutturdu. Aslan'da 19.5 sayı ortalamayla Daryl Macon, Kara Kartal'da 19 sayı ortalamayla Alperen Şengün öne çıkan isimler oldu. Bugün oynanacak diğer maçlar şöyle: 13.00: OGM-A. Efes, 17.30: P. Karşıyaka- Petkim, 20.00: B.Çekmece-Darüşşafaka.