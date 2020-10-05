Zafer Fenerbahçe'nin!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi ilk haftası dev derbiyle açıldı. Fenerbahçe Öznur Kablo evinde Galatasaray'ı konuk etti. Maça hızlı başlayan taraf sarı-kırmızılı ekip oldu ve ilk periyodu 19-14, ilk yarıyı ise 37-27 önde kapattı. Üçüncü çeyreği de 50-42 üstün geçen Cimbom, bitime 7 dakika kala farkı 11'e çıkarsa da maçı 64-60 Fenerbahçe kazandı.

5 DAKİKA KALA COŞTU

Fenerbahçe bitime 5 dakika kala farkı eritmeye başladı. Satou Sabally, Cecilia Zandalasini ve Kiah Stokes'un sayılarıyla rakibini yakalayan ve geçen sarı-lacivertliler galibiyeti kaptı. Sabally ve Tuğçe Canıtez 18'er, Cecilia 12 ve Stokes 8 sayıyla galibiyeti getirdi. Galatasaray'da Courtney Williams 20 sayı, Bella Alarie, Steinberga ve Hruscakova 10'ar sayı kaydetti.