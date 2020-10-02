Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka'da bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı

'da bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı

ING takımı 'da bir kişinin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. Yapılan açıklamada, "A takım kafilemizde bir pozitif vaka tespit edilmiştir. Herhangi bir semptom göstermeyen üyemiz, karşılaşmasının kafilesinden çıkarılmış olup izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 18:36
Pınar Karşıyaka'da bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı

ING ekiplerinden 'da bir kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, A takım, teknik ve idari kadro için dün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 'nda Kovid-19 testlerinin uygulandığı kaydedildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "A takım kafilemizde bir pozitif vaka tespit edilmiştir. Herhangi bir semptom göstermeyen üyemiz, karşılaşmasının kafilesinden çıkarılmış olup izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında yarın saat 13.00'te Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda Basketbol'a konuk olacak.

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