Haberler Basketbol TOFAŞ'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç programı belli oldu

'ın 'ndeki maç programı belli oldu

Erkek Basketbol Takımı, 'nde sezonun ilk müsabakasını Salı günü 'da Çekya temsilcisi Nymburk ile oynayacak. gereği takımlar, normal sezonda 3'ü iç sahada ve 3'ü de deplasmanda olmak üzere 6 maça çıkacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 17:48
TOFAŞ'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç programı belli oldu

'ın 'nde oynayacağı maçların programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle format değişikliğine gidilen ligde 2020-2021 sezonu grup maçları takvimi belli oldu.

TOFAŞ, Çekya'dan Nymburk, 'dan Dijon ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden Keravnos ile B Grubu'nda yer alıyor.

gereği takımlar, normal sezonda 3'ü iç sahada ve 3'ü de deplasmanda olmak üzere 6 maça çıkacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekipler, isimlerini son 16 turuna yazdıracak.

TOFAŞ'IN MAÇ TAKVİMİ

Salı: TOFAŞ-ERA Nymburk

3 Kasım Salı: Keravnos-TOFAŞ

18 Kasım Çarşamba: TOFAŞ-JDA Dijon

16 Aralık Çarşamba: JDA Dijon-TOFAŞ

6 Ocak 2021 Çarşamba: TOFAŞ-Keravnos

19 Ocak 2021 Salı: ERA Nymburk - TOFAŞ

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