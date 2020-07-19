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19 Temmuz 2020, Pazar
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Orman’dan 2 imza

OGM Orman’dan 2 imza

, ve 'yu etti.

, ve 'yu etti. 33 yaşındaki ABD'li Hardy daha önce , G.Saray ve Bahçeşehir'de oynamıştı. 30 yaşındaki Çinko ise en son G.Antep'te çalışmıştı.
  1. 19.7.2020
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