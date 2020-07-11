Potada 3’te 3

Obradovic'in yerine başantrenörlüğe Igor Kokoskov'u getirdikten sonra transfer atağına kalkan Fenerbahçe Beko, Trinidad ve Tobago vatandaşı Johnathan Hamilton'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Darüşşafaka Tekfen'de forma giyen 26 yaşındaki pivot ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Hamilton, geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 25 müsabakada 8,9 sayı ve 6,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

KADRODA DEĞİŞİM DEVAM EDECEK

Uleb Avrupa Kupası'nda ise 15 maça çıkan Trinidad ve Tobagolu basketbolcu, 11,3 sayı ve 8,1 ribauntluk performans sergiledi. Hamilton, Kanadalı Dyshawn Pierre ve Litvanyalı kısa forvet Edgaras Ulanovas'ın ardından sarı-lacivertli takımın üç gün içinde yaptığı üçüncü transfer oldu. Kadrodaki yenilenmenin devam edeceği ve görüşmelerin sürdüğü birkaç ismin daha önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.

'KARİYERİM İÇİN BÜYÜK BİR ADIM'

Hamilton, "Bu harika fırsatı için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Ailesi'nin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Darüşşafaka'da iyi bir sezon geçirmiştim ve gelecek yıl Fenerbahçe Beko'da oynamanın kariyerimde büyük bir adım olacağına karar verdim. Önümüzdeki sezon için şimdiden çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

KOLEJDE 3 TAKIMDA OYNADI

Kolej kariyeri boyunca üç farklı basketbol programında forma giyen Hamilton, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarını Jacksonville takımında geçirdi. 2015-16 ve 2016-17'de ise Virginia Tech'de oynadı. Kolej dönemindeki en verimli sezonunu ise 2017-18'de Texas Arlington ile yaşadı. Bu takımda 33 müsabakaya çıkan Johnathon Hamilton, 11.4 sayı, 8.2 ribaund, 2.3 blok ortalamaları tutturdu.

MEHMET OKUR TEKNİK EKİBE!

Fenerbahçe Beko'da sürpriz bir iddia da teknik ekip için geldi. Yeni koç Igor Kokoskov'un teknik heyetinde düşündüğü isimlerin başında Mehmet Okur'un geldiği iddia edildi. İki tarafın da bu konuda son derece istekli olduğu ileri sürüldü. NBA'de Türk basketbolu için birçok ilki başaran Mehmet Okur, oyunculuk döneminde Kokoskov ile Detroit'te birlikte çalışmıştı. Sonrasında ise Sırp koçun Phoenix Suns'ın başına geçtiği dönemde oyuncu koçu olarak Suns'ta görev aldı. 41 yaşındaki Mehmet Okur, daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'de koç olarak görev almak isteyeceğini belirtmişti.