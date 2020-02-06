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06 Şubat 2020, Perşembe
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Efes’in konuğu

Efes’in konuğu Zalgiris

Euroleague lideri , Litvanya temsilcisi 'i konuk ediyor.

Euroleague lideri , Litvanya temsilcisi 'i konuk ediyor. Sinan Erdem'de 20.30'da başlayacak maç beIN HABER'den yayınlanacak. Efes 23 maçta 20 galibiyetle lider konumda.
  1. 6.2.2020
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