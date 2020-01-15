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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alaina Coates'i transfer etti

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Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, yaptığı açıklamada, 24 yaşında ve 1,93 metre boyundaki ABD'li pivot ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi.

Coates'in, takıma başarı katması temennisinde bulunan Bayraktar, çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

  1. 15.01.2020
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