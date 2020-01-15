Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alaina Coates'i transfer etti

Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, yaptığı açıklamada, 24 yaşında ve 1,93 metre boyundaki ABD'li pivot Alaina Coates ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi.

Coates'in, takıma başarı katması temennisinde bulunan Bayraktar, transfer çalışmalarının devam edeceğini belirtti.