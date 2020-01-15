Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alaina Coates'i kadrosuna kattı.
Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, yaptığı açıklamada, 24 yaşında ve 1,93 metre boyundaki ABD'li pivot Alaina Coates ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi.
Coates'in, takıma başarı katması temennisinde bulunan Bayraktar, transfer çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
- 15.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alaina Coates'i transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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