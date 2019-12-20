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20 Aralık 2019, Cuma
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F.Bahçe Beko kayıp: 81-84

F.Bahçe Beko kayıp: 81-84

'nde 15. maç döneminde temsilcimiz , sonuncu Zenit St Petersburg'a son saniye üçlüğüyle 84-81 mağlup oldu.

'nde 15. maç döneminde temsilcimiz , sonuncu Zenit St Petersburg'a son saniye üçlüğüyle 84-81 mağlup oldu. Üst üste 3. yenilgisini alan Kanarya, maç sonunda taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Başantrenör Obradovic, maç sonunda taraftara teşekkür ederek "Bu şekilde devam etmemiz mümkün değil. Geri kalan her şey için de birazcık düşünüp karar vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

  1. 20.12.2019
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