F.Bahçe Beko kayıp: 81-84
THY Avrupa Ligi'nde 15. maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sonuncu Zenit St Petersburg'a son saniye üçlüğüyle 84-81 mağlup oldu.
THY Avrupa Ligi'nde 15. maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sonuncu Zenit St Petersburg'a son saniye üçlüğüyle 84-81 mağlup oldu. Üst üste 3. yenilgisini alan Kanarya, maç sonunda taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Başantrenör Obradovic, maç sonunda taraftara teşekkür ederek "Bu şekilde devam etmemiz mümkün değil. Geri kalan her şey için de birazcık düşünüp karar vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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